Unilever heeft interesse getoond in de consumententak van GlaxoSmithKline (GSK), laat het bedrijf zaterdag weten na berichtgeving van The Sunday Times. Volgens de krant zou het inmiddels Britse Unilever zo'n 50 miljard pond (ongeveer 60 miljard euro) geboden hebben, maar dit bod werd echter afgewezen.

Het levensmiddelenconcern laat weten dat de consumententak van GSK, onder meer bekend van Aquafresh-tandpasta en Panadol-pijnstillers, "strategisch goed zou passen in het vernieuwde portfolio van Unilever", aldus het bedrijf, dat benadrukt dat het niet zeker is of er een akkoord zal volgen.

Het eerste bod van zo'n 50 miljard pond werd volgens The Sunday Times van tafel geveegd. Zowel het GSK-bestuur als aandeelhouder Pfizer zagen volgens de krant niets in het bod. Volgens ingewijden van de Britse krant bevatte het bod geen premie bovenop de waarde van het bedrijf, iets wat gebruikelijk is. Ook zou er geen rekening zijn gehouden met de kostenvoordelen die de overname Unilever zou opleveren.

GSK is van plan de consumententak dit jaar op eigen benen te zetten en naar de beurs te brengen. Analisten schatten de waarde van dat onderdeel nu in op zo'n 48 miljard pond, maar GSK houdt in maart een investeerdersdag en met de informatie die dan naar buiten komt, kan de waardering mogelijk worden bijgesteld.

Of er nog gesprekken lopen na de afwijzing en of Unilever met een hoger bod wil komen, is volgens The Times onduidelijk. Hoe Unilever de overname wilde bekostigen, is ook niet duidelijk. Vermoedelijk zou een groot deel in aandelen Unilever worden betaald. Hoe de huidige aandeelhouders daar tegenover zouden staan, is nog maar de vraag.