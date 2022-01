Zakenman Martin Shkreli, die bekend en gehaat werd door een belangrijk medicijn 55 keer duurder te maken, moet de winst die hij daarop maken terugbetalen. Dat heeft een rechter in de Verenigde Staten geoordeeld. In totaal moet Shkreli 65 miljoen dollar terugbetalen, omgerekend zo'n 57 miljoen euro.

Shkreli werd bekend toen z'n bedrijf Vyera Pharmaceuticals in 2015 het medicijn Daraprim opkocht. Daraprim wordt met name gebruikt door zwangere vrouwen aidspatiënten, om de parasitaire infectie toxoplasmose te bestrijden.

De zakenman verhoogde de prijs van een Daraprim-tablet van 13,50 naar 750 dollar, waarmee de pil in één klap ruim 55 keer duurder werd. Door die actie werd Shkreli destijds 'de meest gehate man van de Verenigde Staten' genoemd en kreeg hij de bijnaam 'Pharma bro'.

Shkreli, die momenteel een celstraf van zeven jaar uitzit vanwege oplichting, werd vrijdag schuldig bevonden van het overtreden van monopolieregels. Hij gebruikte illegale tactieken om rivalen buiten de markt te houden.

Hierdoor moet Shkreli de winst die hij heeft gemaakt over de verkoop van Daraprim, zo'n 65 miljoen dollar, terugbetalen. Daarbovenop mag hij ook niet meer in de farmaceutische industrie werken. De rechter noemde de bedrijfsvoering van Shkreli in haar oordeel "bijzonder harteloos".