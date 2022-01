"Europa moet bereid zijn strenge sancties in te stellen tegen Rusland, mocht Moskou besluiten tot een invasie van Oekraïne", zegt minister van Defensie Kajsa Ollongren in Trouw. "Eventuele maatregelen vanuit de EU zullen echt pijn doen. Die boodschap moet duidelijk zijn."

Rusland heeft de afgelopen tijd tienduizenden troepen verzameld aan de grens met Oekraïne, tot groot ongenoegen van het Westen.

De Verenigde Staten beschuldigen Moskou ervan een invasie voor te bereiden. Het Kremlin ontkent dat met klem. Ondanks meerdere overleggen afgelopen tijd is er tot nu toe geen doorbraak gekomen in het conflict. Amerika maak zich onder andere zorgen over de gaslevering van Rusland naar Europa en is daarom op zoek naar alternatieve leveranciers.

De nadruk ligt op het voeren van gesprekken

Ollongren noemt de situatie "zorgwekkend en onvoorspelbaar" en benadrukt dat er vooral ingezet moet worden op gesprekken met de Russen. Maar de minister vindt dat daarnaast ook "een sanctiepakket klaar staat voor als het nodig is".

Over hoe dat pakket er precies uit moet zien, wil Ollongren geen uitspraken doen: "Wat de precieze inhoud betreft is het beter om die voorlopig nog even binnenskamers met elkaar te bespreken." De huidige Europese sancties tegen Rusland, waaronder een verbod op de handel in alle mogelijke defensiemateriaal en een beperking van bankzaken met de EU, werden deze week nog verlengd.