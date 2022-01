De Amerikaanse regering heeft vrijdag overleg gevoerd met verschillende internationale energiebedrijven. Het overleg ging over de levering van extra gas aan Europa als het tot een oorlog tussen Rusland en Oekraïne komt. Amerika is bang dat door een oorlog de gastoevoer van Rusland naar Europa in gevaar komt.

Ongeveer tweederde van het gas dat in de Europese Unie wordt verbruikt komt uit Rusland. Een deel van de pijpleidingen tussen Europa en Rusland loopt ook door Oekraïne.

Als de aanvoer van Russisch gas stokt, bijvoorbeeld door een militair conflict of doordat Rusland de gaskraan dichtdraait, wordt de huidige energiecrisis nog erger. Er zullen economische problemen en maatschappelijke onrust ontstaan, vrezen de Amerikanen.

Welke energiebedrijven benaderd zijn door Amerika is niet bekend. De spanningen tussen Rusland en het Westen zijn de afgelopen tijd opgelopen. Rusland heeft duizenden troepen verzameld in het grensgebied met zijn buurland Oekraïne. Het Westen vreest een inval door Rusland, maar volgens Moskou is dat onterecht.

Nord Stream 2

Twee dagen geleden zei EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell nog dat als Rusland en Oekraïne met elkaar in een militair conflict komen, de gaspijplijn Nord Stream 2 niet opengaat. De meer dan 1.000 kilometer lange pijplijn tussen Rusland en Duitsland is klaar voor gebruik, maar er stroomt nog geen gas door, ondanks tekorten in West-Europa.

Dat de pijplijn nog niet in gebruik is, komt doordat Europese en Duitse toezichthouders nog toestemming moeten geven. Borrell zegt echter dat ook de gespannen situatie tussen Rusland en Oekraïne een rol speelt. Het project is omstreden, omdat wordt gevreesd dat Rusland de pijplijn gebruikt om politieke invloed uit te oefenen in Europa.