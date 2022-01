Premier Mark Rutte heeft vrijdagavond tijdens de coronapersconferentie gezegd dat hij in gesprek gaat met het midden- en kleinbedrijf over de problemen in die bedrijfssector.

Rutte constateert dat nu de coronacrisis zo lang duurt, de "diepte van de ellende" bij bedrijven steeds erger wordt. "Dat raakt inmiddels ook andere aspecten van de bedrijfsvoering".

Onder meer minister van Financiën Sigrid Kaag en minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Carola Schouten zullen bij de gesprekken betrokken worden. Ook andere beleidsbepalers zullen meedenken, waaronder de Belastingdienst.

Rutte zei tenslotte blij te zijn dat regelingen als de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) goed werken.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW en mkb-Nederland zeggen dat het huidige pakket aan steunmaatregelen inmiddels "op punten" tekort schiet. "Niet voor niets hebben ondernemers op diverse plaatsen in het land deze week uit pure wanhoop de deuren al opengegooid." Ze stellen voor om gemeenten een grotere rol te geven in het ondersteunen van ondernemers, zodat er meer maatwerk geboden kan worden.