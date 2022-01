Het kabinet trekt 250 miljoen euro extra uit voor een subsidieregeling waarbij Groningers maximaal 10.000 euro kunnen krijgen om een verbetering of verduurzaming van hun woning te helpen bekostigen. Dat meldt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) vrijdag.

Voor de regeling was 220 miljoen euro beschikbaar gesteld, maar er was zo veel belangstelling dat de pot binnen een dag leeg was toen die deze week werd opengesteld. Daardoor dreigden 25.000 huishoudens achter het net te vissen.

Afgelopen maandag ontstond zowel bij het onlineloket van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) als bij de gemeentehuizen grote drukte, tot onvrede van de aanvragers. Veel Groningers dreigden achter het net te vissen.

"Ik betreur de gang van zaken en heb afgelopen maandag direct gezegd dat ik mijn best zou doen om te kijken of ik dit kon oplossen", schrijft staatssecretaris Vijlbrief vrijdag. "Het is voor al die Groningers die zonder resultaat urenlang in de rij hebben gestaan, letterlijk in de kou buiten of digitaal, niet meer dan terecht dat ook zij de aanvraag kunnen doen." Vijlbrief gaat begin volgende week zelf naar Groningen.

Het geld is bedoeld voor Groningers die niet vallen onder het zogenoemde versterkingsprogramma, een samenwerkingsverband waarin tien gemeentes in Groningen zich hebben verenigd om gebouwen in het aardbevingsgebied te versterken.

Met het geld, een maximaal bedrag van 10.000 euro per aanvrager, kunnen Groningers die buiten dit programma vallen achterstallig onderhoud verrichten en hun woning verduurzamen en verbeteren.

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe aanvragen ingediend kunnen worden.