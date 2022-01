Grote winkelketens staan te popelen om de deuren weer te openen voor klanten als het kabinet vrijdag zoals verwacht versoepelingen van de coronaregels aankondigt. De verwachting is dat winkelen zonder afspraak mogelijk wordt. Onder meer Action, Blokker en C&A zijn er naar eigen zeggen helemaal klaar voor.

Kledingwinkelketen C&A is er "zeker" klaar voor, geeft een woordvoerder aan. Er is voldoende personeel en de voorraden zijn op orde, aldus de zegsvrouw. "Als het kan, gaan we morgen open."

Action ging er eigenlijk al van uit dat het zaterdag de eerste klanten weer mag verwelkomen in zijn vestigingen. Het bedrijf zegt net als C&A dat de filialen "prima bevoorraad" zijn.

Mirage Retail Group, het moederbedrijf van Blokker, BCC en Intertoys, laat weten dat het draaiboek klaarligt. Het bedrijf is "enthousiast dat er weer meer kan".

Ook bij elektronicaketen MediaMarkt is de stemming uitgelaten. "We staan te popelen om open te gaan. Het winkelpersoneel wil heel graag de mensen weer ontvangen", zegt een woordvoerder.

De winkelketens gingen er aanvankelijk van uit dat klanten vooraf een afspraak moeten maken, iets waar MediaMarkt eerder vandaag al mee begonnen was. Op vrijdagmiddag bevestigden Haagse bronnen aan NU.nl dat winkels vanaf zaterdag tot 17.00 uur zonder afspraak open mogen. Waarom het kabinet van het oorspronkelijke plan is afgestapt, is niet bekend.

Winkeliersvereniging INretail is erg te spreken over de aangekondigde versoepeling. "Dit is heel positief nieuws", zei een woordvoerder eerder vanmiddag tegen NU.nl.