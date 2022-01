De Nederlandse horeca mag mogelijk binnen afzienbare tijd weer de deuren openen. Het kabinet wil de situatie eerst nog tien dagen aankijken. Als er in die tijd geen gekke dingen gebeuren, mogen restaurants en cafés weer onder voorwaarden open, vertellen ingewijden vrijdag.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws rondom het coronavirus

Met het nieuws krijgt de branche een beetje perspectief, waar het al tijden om vraagt. De horeca ging op zondag 19 december op slot toen Nederland in lockdown ging, om zo de opmars van de omikronvariant van het coronavirus tegen te gaan. Sindsdien werd de coronasituatie niet goed genoeg geacht om de deuren weer te kunnen openen.

Dit leidde tot frustratie binnen de branche, omdat de horeca al sinds het begin van de pandemie keer op keer de dupe werd van nieuwe coronamaatregelen. Voordat Nederland in december op slot ging, mochten horecazaken ook onder voorwaarden open, waaronder een sluitingstijd van 19.00 uur.

Die frustratie is de afgelopen dagen alleen maar opgelopen, wat zich heeft uitgemond in protestacties. Zo zijn de terrassen in het Limburgse Valkenburg vrijdag eenmalig geopend als protestactie en gebeurt dit zaterdag ook in vijftien andere Limburgse gemeenten.

45 Protestactie horeca: Valkenburgers zitten gewoon op terras

Niet-essentiële winkels mogen weer open

Waar de horeca binnenkort misschien weer open mag, zullen niet-essentiële winkels vanaf zaterdag wel weer opengaan, melden bronnen aan NU.nl. Die versoepeling zal vrijdagavond op een persconferentie worden bekendgemaakt.

Eerder was er sprake van dat winkelen alleen met een afspraak zou mogen, maar vrijdag is besloten dat het niet meer nodig is een afspraak te maken.

Wel zullen klanten binnen een mondkapje moeten dragen en er gaat een maximumcapaciteit gelden die afhangt van de grootte van de winkel. Die restrictie komt neer op één persoon per 5 vierkante meter. Winkels krijgen wel een verplichte sluitingstijd van 17.00 uur.