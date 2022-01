KeyService Nederland, een online aanbieder van slotenmakersdiensten, heeft een boete van 200.000 euro gekregen omdat de site van de dienstverlener misleidende informatie verstrekte aan klanten. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die de boete heeft opgelegd, vrijdag.

Het bedrijf bracht klanten op het verkeerde been door zich voor te doen als lokale slotenmaker, wat in veel gevallen niet zo was, stelt de ACM. Ook zou het bedrijf hebben beweerd dat slotenmakers waarmee het samenwerkte aan bepaalde kwaliteitseisen voldeden, terwijl hier nooit op gecontroleerd werd.

Verder gaf het bedrijf vooraf geen indicatie van de kosten voor een opdracht, maar klanten werden uiteindelijk wel geconfronteerd met een rekening die kon oplopen tot 2.200 euro. Wie niet wilde betalen, werd volgens de toezichthouder onder druk gezet.

"Als je jezelf hebt buitengesloten, ga je op zoek naar een betrouwbaar bedrijf dat je kan helpen. Juist in zulke situaties moeten consumenten kunnen vertrouwen op de diensten van een bedrijf als een slotenmaker", verklaart Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurder bij de ACM. "Dit bedrijf maakte daar misbruik van door zich anders voor te doen, achteraf hoge rekeningen te presenteren en consumenten onder druk te zetten om te betalen."

Naast KeyService heeft ook de bestuurder van het bedrijf een boete gekregen van 50.000 euro. Het bedrijf was niet direct beschikbaar voor een reactie.

De ACM wil meer werk maken van de aanpak van onbetrouwbare aanbieders van spoeddiensten zoals slotenmakers. Mensen die door pech dringend behoefte hebben aan een vakman of -vrouw krijgen relatief vaak te maken met een partij die slecht werk levert, stelt de marktwaakhond vast. Daarom is onder meer met zoekmachine Google afgesproken om advertenties van onbetrouwbare slotenmakers te verwijderen.