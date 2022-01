De economie van het Verenigd Koninkrijk is weer groter dan in februari 2020, toen de coronapandemie begon. Dat maakt het Britse statistiekbureau ONS vrijdag bekend. Bij onze oosterburen is dat nog niet het geval: volgens het Duitste statistiekbureau Destatis was de economie eind vorig jaar nog 2 procent kleiner dan voor de coronacrisis.

Uit de voorlopige cijfers van Destatis blijkt dat de Duitse economie in het afgelopen jaar met 2,7 groeide, tegenover een min van 4,6 procent in het coronajaar 2020. De economie van onze oosterburen wist het gat niet te dichten, als gevolg van een combinatie van coronamaatregelen en materiaaltekorten. Die tekorten raakten de voor Duitsland zo belangrijke auto-industrie hard. Voor dit jaar rekent Duitse centrale bank op een groter herstel, met een plus van 4,2 procent.

Waar de Duitse economische groei dus nog kleiner is dan voor corona, is de Britse economie inmiddels weer groter. Die groeide in november met 0,9 procent ten opzichte van oktober, waarmee de Britse economie weer 0,7 procentpunt groter is dan in februari 2020. Minister Rishi Sunak (Financiën) noemt de groeicijfers "geweldig"; ze laten volgens hem "de vastberadenheid" van het Britse volk zien.

Naar verwachting ging het de Britse economie in december iets minder voor de wind. Waar het VK in november relatief weinig coronamaatregelen telde, werden die in december juist weer opgevoerd wegens de oprukkende omikronvariant van het virus.