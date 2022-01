De Amerikaanse president Joe Biden mag geen vaccinatieplicht op de werkvloer opleggen. Het Hooggerechtshof oordeelde in de nacht van donderdag op vrijdag (lokale tijd) dat dit een te forse maatregel is en blokkeerde het voorstel. Verplichte vaccinatie voor zorgmedewerkers vond het hof dan weer wel goed.

Als Bidens plan goedgekeurd zou worden, zou dat betrekking hebben op zo'n 80 miljoen Amerikanen. De rechters vergeleken de kans om op de werkvloer besmet te raken met de kans om ziek te worden door luchtvervuiling.

Over zorgmedewerkers die werken voor de Amerikaanse overheid waren de meeste rechters het wel eens dat zij zich moeten laten vaccineren. Het gaan over zo'n tien miljoen personeelsleden in 76.000 instellingen.

Biden is teleurgesteld in de uitspraak van het hof. De president legt de verantwoordelijkheid nu bij de verschillende staten en bedrijven zelf "om personeelsleden zover te krijgen de simpele en effectieve stap naar vaccinatie te zetten".

Dat het hof wel instemde met de vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers zal volgens Biden levens redden. Hij wil dat iedereen die in de zorg werkt tegen eind februari gevaccineerd is.