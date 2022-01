De Nederlandse export van goederen is in november vorig jaar flink gestegen, nadat in oktober nog een kleine dip te zien was. In totaal lag de export 8,7 procent hoger dan in november 2020, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Er werden in november vorig jaar vooral meer chemische producten, metaalproducten en transportmiddelen uitgevoerd. Ten opzichte van november 2019 was eveneens een stijging te zien. De export in november 2021 kwam 0,2 procent hoger uit dan in diezelfde maand twee jaar eerder.

In oktober vorig jaar liet de uitvoer van goederen nog een dip van 0,6 procent zien ten opzichte van een jaar eerder. Gemeten in geld was wel sprake van een stijging. De oorzaak hiervan waren de hogere prijzen.

Volgens het CBS is de export afhankelijk van ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederland. De omstandigheden zijn momenteel ongeveer gelijk aan die van afgelopen november, constateert het statistiekbureau.