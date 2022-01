Pieter Elbers, die al acht jaar aan het hoofd staat van luchtvaartmaatschappij KLM, geeft op 1 mei 2023 het stokje door aan iemand anders. De beslissing is volgens een woordvoerder "in goed overleg" met de raad van commissarissen genomen en de zoektocht naar een opvolger gaat nu van start.

De voorzitter van de raad van commissarissen meldt in een reactie dat "na overleg met Pieter de conclusie is getrokken om geen derde termijn in te gaan". "Het is een moment waarop het herstructureringsplan grotendeels is uitgevoerd, wat KLM goed positioneert voor herstel en verdere ontwikkeling", zegt hij.

Elbers laat weten dat hij zich tot het einde zal blijven inzetten voor KLM. "Ik ben bijzonder trots op dit bedrijf en zijn geweldige medewerkers. Zeker in deze hectische en moeilijke tijden blijven zij de kracht van KLM. Mijn dertigjarige carrière bij de blauwe KLM-familie is een onvoorstelbare mooie reis die ik altijd zal koesteren."

Elbers kwam eind 2014 aan het roer te staan, nadat hij jarenlang andere functies bij KLM had bekleed. Hij was de opvolger van Camiel Eurlings, die destijds na een dienstverband van anderhalf jaar aan de kant werd geschoven. Tot aan de coronacrisis werden onder leiding van Elbers grote stappen gezet. Zo werd de winstgevendheid van KLM duidelijk verbeterd en werd er meer geïnvesteerd. Elbers vroeg daarbij wel offers van het personeel.

Toch was hij niet altijd even geliefd bij moederbedrijf Air France-KLM. Elbers zou regelmatig hebben dwarsgelegen bij plannen die de autonomie van KLM zouden inperken. Dat leidde tot enige ophef over zijn herbenoeming na de eerste termijn in 2019. Zeker 25.000 KLM'ers ondertekenden destijds een petitie voor de herbenoeming van Elbers.

Wie de nieuwe CEO wordt, is nog niet duidelijk. De zoektocht naar een opvolger gaat meteen van start, maar meer kan het bedrijf er nog niet over zeggen.