Veel sectoren zagen hun inkomsten door de lockdown vrijwel volledig verdampen. Zo was het aantal transacties bij onder meer kledingverkopers, pretparken, musea, bioscopen en sporthallen 90 procent kleiner dan voor de pandemie. Dat blijkt uit data van ING.

Op 19 december ging Nederland weer in een harde lockdown. Alle niet-essentiële winkels en ook de horeca moesten dicht. Verder waren culturele activiteiten niet meer mogelijk en zat binnen sporten er ook niet in.

ING vergeleek het aantal elektronische transacties met bijvoorbeeld de pinpas of iDEAL van de eerste twee weken van de nieuwe lockdown met de cijfers van de jaren voor de coronacrisis.

De culturele sector en textielsector lijken met een min van 90 procent het hardst te worden geraakt. Bouwmarkten, woonwinkels en horecagelegenheden verkochten in de voorbije weken 70 procent minder dan gebruikelijk. Wel was het aantal transacties groter dan tijdens de strenge lockdown van de vorige winter.

De bank keek ook naar alle transacties, dus inclusief die van bijvoorbeeld supermarkten, drogisterijen en webwinkels. Daaruit blijkt dat in de voorbije weken 8 procent minder is gekocht dan voor de pandemie. In de eerste weken van december, dus voor de strenge lockdown inging, werd zelfs iets meer gekocht dan gebruikelijk.