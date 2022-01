Kappers en winkeliers laten donderdag weten dat ze dolblij zijn dat ze binnenkort weer open mogen, zoals het nu lijkt na uitgelekte kabinetsplannen. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is teleurgesteld, omdat cafés en restaurants gesloten moeten blijven. De branchevereniging voorspelt dat veel horecaondernemers zaterdag toch hun deuren zullen openen.

Ingewijden lieten eerder op donderdag aan een aantal Nederlandse media weten dat alle niet-essentiële winkels en mensen met contactberoepen vanaf zaterdag op afspraak klanten mogen ontvangen.

Dat stemt de kappersbond ANKO gelukkig. "We hebben steeds gezegd dat we veilig kunnen werken, met mondkapjes en op afspraak bijvoorbeeld. We weten het natuurlijk pas zeker als premier Mark Rutte het uitspreekt, maar dit zou fantastisch zijn. We hebben het gevoel dat we gehoord zijn", zegt een woordvoerder.

Of de kappers ook direct weer genoeg personeel hebben om de coronacoupes bij te knippen, kon de brancheorganisatie nog niet zeggen. Bedrijven kampen de laatste tijd met personeelstekorten door besmettingen met de omikronvariant van het virus.

Grote winkelketens hebben genoeg personeel

Bij grote winkelketens als IKEA, MediaMarkt, Blokker en Action is er wel genoeg personeel om zaterdag de deuren weer te openen. IKEA en MediaMarkt zeggen dat er voldoende mensen beschikbaar zijn en dat er geen problemen met ziekteverzuim zijn. Blokker is naar eigen zeggen "op alles voorbereid" en Action denkt dat de opschaling makkelijk zal gaan, doordat de winkels al deels open waren voor click-and-collect.

Ook winkeliersvereniging INretail koestert hoop. "Er lijken zaken mogelijk te worden die niet mogelijk waren", zegt een woordvoerder. "Het is in ieder geval hoopvol dat in Den Haag lijkt te zijn geland dat mensen terug willen naar een normaler leven."

INretail vindt dat winkels veilig open kunnen. De branchevereniging snapt dat wordt gedacht aan een maximaal aantal klanten per vierkante meter. Ze zet zelf in op één klant per 5 vierkante meter. "Daar kan iedereen mee uit de voeten", aldus de zegsman. "We moeten naar een systeem waarmee we naargelang de situatie mee kunnen schuiven en meer open- of dichtgaan. We willen niet meer van crisis naar crisis hobbelen."

Horecavereniging vreest burgerlijke ongehoorzaamheid

De horeca is er niet over te spreken dat alle kroegen en restaurants dicht moeten blijven. KHN-voorzitter Robèr Willemsen vindt dat de versoepelingen niet eerlijk verdeeld worden. "Winkels kunnen op afspraak klanten ontvangen. Bij ons bestaat dat ook en heet het reserveren, wat een-op-een veilig in te voeren is", zegt hij.

Dat het kabinet de horecabranche nog niet van het slot haalt, zorgt volgens Willemsen voor "veel maatschappelijke onrust". Hij vreest dat veel ondernemers zaterdag toch hun zaak zullen openen, maar voegt eraan toe dat de brancheorganisatie zelf nooit zal oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid.