De biermarkt leek zich vorig jaar een beetje te herstellen van het dramatisch verlopen jaar 2020, maar door de nieuwe lockdown is dat niet gelukt. Ten opzichte van 2019 - voor corona - kwam de totale bierverkoop afgelopen jaar ruim 10 procent lager uit, laat Nederlandse Brouwers aan NU.nl weten.

"Het broze herstel is meteen gestokt op het moment dat we weer een nieuwe lockdown ingingen", zegt een woordvoerder. Wanneer gekeken wordt naar 2020, waarin we voor het eerst te maken kregen met corona, werd afgelopen jaar zo'n 2,5 procent meer bier gedronken. "Een druppel op een gloeiende plaat."

Dat de horeca in het afgelopen jaar meer open was dan in het jaar daarvoor hielp wel iets. Ten opzichte van 2020 werden er meer biertjes getapt in cafés en restaurants. "Maar vergeleken met voor corona is de consumptie zo goed als gehalveerd", aldus de organisatie van bierbrouwers.

Thuis werd afgelopen jaar wel duidelijk meer bier gedronken dan voor de coronacrisis: een plus van 8 procent. Maar dat maakte het verlies van de totale biermarkt ten opzichte van hoe het voor de crisis was bij lange na niet goed.

De totale bierverkoop kwam afgelopen jaar uit op 10,9 miljoen hectoliter, tegen 10,6 miljoen hectoliter in 2020 en 12,1 miljoen hectoliter in 2019. "Er is nog steeds geen licht aan het eind van de tunnel", constateren de brouwers. "We hopen dat het kabinet vrijdag een nieuwe weg durft in te slaan."