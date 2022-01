De afgelopen weken moesten enkele grote cruisemaatschappijen reizen plotsklaps afbreken, verkorten of zelfs schrappen, met als gevolg dat grote cruiseschepen uit de vaart genomen moesten worden. De maatschappijen zien het als een tijdelijke terugslag, niet als het grootschalig afschalen van activiteiten, zeggen ze tegen NU.nl.

Afgelopen weekend kondigde Royal Caribbean aan een aantal schepen vanwege afzeggingen uit de vaart te nemen, waaronder de Symphony of the Seas, het grootste cruiseschip ter wereld. Hetzelfde lot treft drie zusterschepen. De Serenade of the Seas zal pas eind april weer terug keren in de vloot.

Royal Caribbean laat in een reactie aan NU.nl weten dat de afzeggingen van cruises vooralsnog incidenten zijn, geen grote afbouw. In totaal heeft de maatschappij 28 cruiseschepen in zijn vloot. In maart hoopt het voor het eerst af te varen met de Wonder of the Seas, die de Symphony of the Seas dan zal aflossen als grootste cruiseschip.

Maatschappij Norwegian Cruise Line laat weten dat afgelopen woensdag vijf afvaarten geschrapt moesten worden. Mede daardoor zullen de komende tijd tien van de dertien cruiseschepen niet of minder varen. Het bedrijf heeft tot en met april verschillende cruises afgezegd.

Grootste maatschappij ter wereld blijft varen

Carnival Cruise Line, de grootste maatschappij ter wereld, zegt in een reactie dat het kan begrijpen dat reizigers terughoudend of misschien wel angstig zijn. Het bedrijf biedt zijn gasten daarom nog tot het einde van deze maand de mogelijkheid om hun cruise om te boeken of om hun geld terug te krijgen.

Carnival zegt er intussen alles aan te doen om een cruise gewoon door te kunnen laten gaan, ook al worden er besmettingen aan boord geconstateerd. In december heeft de maatschappij wereldwijd 217.000 mensen aan boord gehad.

Daarbij bleef de maatschappij niet vrij van coronagevallen. Wat het gemiddeld percentage mensen met een positieve test was, zegt het bedrijf niet. Wel dat het percentage lager lag op het Amerikaanse vasteland.

Scheepsbouwbedrijf valt om

De coronacrisis heeft de cruisesector hard geraakt. Eerder deze maand moest het scheepsbouwbedrijf MV Werften, dat drie scheepswerven voor onder meer cruiseschepen in Duitsland heeft, faillissement aanvragen.

De malaise in de sector liet zich al snel merken. Eind 2020 bleek dat de Griekse eilanden dat jaar 98 procent minder cruiseschepen aan de kade hadden dan in het jaar ervoor. In de Verenigde Staten gold voor een groot deel van het eerste coronajaar zelfs een vaarverbod.

Mede als gevolg van de crisis werden er in 2020 door de scheepsrecyclingbranche in Turkije direct al meer cruiseschepen ontmanteld dan ooit. Dat jaar lag het ontmantelde volume staal direct al bijna 60 procent hoger dan in 2019.