Als Rusland en Oekraïne met elkaar in een militair conflict komen, gaat de gaspijplijn Nord Stream 2 niet open. Dat zei EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell donderdag. De pijplijn tussen Rusland en Duitsland is klaar voor gebruik, maar er stroomt nog geen gas door, ondanks tekorten in West-Europa.

Dat Nord Stream 2 nog niet in gebruik is, komt doordat Europese en Duitse toezichthouders nog toestemming moeten geven. Borrell stelt echter dat ook de gespannen situatie tussen Rusland en Oekraïne een rol speelt.

Rusland heeft de afgelopen tijd troepen opgebouwd aan de grens met buurland Oekraïne. De Russen voerden deze week gesprekken met de Verenigde Staten en de NAVO over de spanningen, maar die leverden volgens hen niets op. Rusland ziet er weinig in om opnieuw om de tafel te gaan.

Donderdag kwamen Europese ministers van Defensie bij elkaar in de Franse stad Brest. Na afloop van de bijeenkomst zei Borrell dat de ontwikkelingen in Oekraïne en de opening van de gaspijplijn met elkaar verbonden zijn. Volgens hem is het ondenkbaar dat de EU sancties aan Rusland oplegt vanwege de situatie in Oekraïne en tegelijkertijd Nord Stream 2 opent.

In West-Europa wordt veel Russisch gas gebruikt. Om meer gas naar Europa te laten stromen, is de afgelopen jaren de meer dan 1.000 kilometer lange pijplijn aangelegd. Het project is omstreden, omdat wordt gevreesd dat Rusland de pijplijn gebruikt om politieke invloed uit te oefenen in Europa.

Momenteel hebben veel landen, waaronder Nederland, te kampen met een tekort aan gas. Daardoor betalen veel huishoudens de laatste maanden meer voor hun gas en ook stroom.

