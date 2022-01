Drieduizend bedrijven, zo'n 10 procent van de ondernemingen die de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hebben aangevraagd, weten nog niet of ze recht hebben op de coronasteun. Het gaat om bedrijven die sinds december in principe recht op een uitkering hebben, maar het kabinet wacht nog op goedkeuring uit Brussel.

In vorige TVL-rondes konden alleen bedrijven met een omzetverlies van minstens 30 procent steun aanvragen. Dat zou deze keer anders moeten gaan, want ook alle bedrijven die in het vierde kwartaal van vorig jaar minstens 20 procent minder omzet draaiden dan in het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 zouden voor steun in aanmerking moeten komen.

Alleen is die regeling nog niet goedgekeurd door de Europese Commissie. Zo'n drieduizend bedrijven hebben al een aanvraag ingediend, maar kunnen daardoor nog niet uitbetaald worden. Of en wanneer de regeling goedgekeurd zal worden, kan niemand zeggen.

Dat stort een hoop ondernemers in onzekerheid over of ze recht op de steun hebben en wanneer ze het geld dan zullen ontvangen. Een woordvoerder van de RVO zegt dat het "snel kan gaan" als de regeling is goedgekeurd, maar kan geen verdere details geven. De ondernemers om wie het gaat, worden op de hoogte gehouden via e-mail.

Volgens het kabinet is dit gegeven niet nieuw. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zegt dat er ook bij eerdere rondes al steun aangevraagd kon worden in afwachting van goedkeuring door de Europese Commissie. Het ministerie gaat ervan uit dat de regeling ook dit keer wordt goedgekeurd, maar kan naar eigen zeggen niets doen voor die formele goedkeuring er is.