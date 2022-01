Doordat skivakanties al zeker anderhalf jaar met onzekerheid omgeven zijn, besluiten wintersporters steeds vaker pas vlak voor vertrek nog spullen te kopen. Maar als de klanten de portemonnee trekken, dan kopen ze meer en geven ze grotere bedragen uit. Dat zien onder andere de onlinewinkel SkiWebShop en buitensportzaak Bever.

Een aantal weken geleden was er een hoop te doen om de coronaregels in wintersportland Oostenrijk, waarover lang onduidelijkheid bestond. Daarmee werkten coronagerelateerde problemen opnieuw door tot in de skivakantie, zoals dat eigenlijk al sinds het begin van de pandemie het geval is.

"Corona heeft een flinke impact gehad op de gehele branche, van producent tot consument", zegt een woordvoerder van SkiWebShop. Dat werkt vooralsnog niet door in de omzet. "We hebben vorig jaar relatief goed gedraaid en op dit moment zijn de orderbedragen zelfs groter dan ooit. Er is sprake van uitgestelde vraag; klanten zijn toe aan heel veel nieuwe spullen en zijn bereid daar flink aan uit te geven."

Ook volgens een zegspersoon van Bever zijn de afgelopen wintersportvakanties inderdaad anders dan anders geweest, maar ziet de buitensportzaak er in de omzet weinig van terug. Sterker nog, die lag voor wintersportartikelen vorig jaar hoger dan in 2019. "Klanten hebben het afgelopen jaar meer gekocht en waren ook vaker bereid om duurdere producten aan te schaffen", aldus de woordvoerder.

Minder geproduceerd, kleinere voorraden

Toch is de branche voor wintersportartikelen niet immuun voor de voortdurende impact van de coronacrisis. Bij SkiWebShop zien ze dat er vanwege de lockdowns vorig jaar door ondernemers minder of niet opnieuw is ingekocht. Daardoor hebben de verschillende merken en fabrikanten minder geproduceerd en zijn er kleinere voorraden aangelegd.

Doordat er vaak een jaar van tevoren wordt ingekocht, kan het bij kleinere spelers dit seizoen voorkomen dat er minder artikelen beschikbaar zijn. Zeker als klanten besluiten vlak voor vertrek snel en heel veel te kopen.

"We horen in de branche van alle kanten dat er dit jaar een tekort aan skikleding verwacht wordt, zowel bij winkels, leveranciers als producenten. De hele branche heeft het zwaar te verduren gehad en dat kan ervoor zorgen dat er bij bepaalde spelers minder skikleding voorradig is dan normaal", zeggen ze bij SkiWebShop.

Zowel Bever als SkiWebShop verzekert dat er door het bedrijf wel ruim van tevoren en in grote hoeveelheden is ingekocht. "We hebben goede afspraken met onze leveranciers daarover. Toch is krapte een realiteit, bijvoorbeeld bij bepaalde kampeerartikelen, maar zeker niet voor wintersportproducten", aldus de zegspersoon van Bever.

Volgend jaar hogere kosten voor inkopers

Een ander punt waarop de skiwinkels de dans niet ontspringen, is de wereldwijde druk op de aanvoerlijnen en de logistiek. Dat resulteert volgend jaar in hogere kosten, verwachten ze bij SkiWebShop. "We zijn nu aan het inkopen voor volgend jaar en we merken dat producten over de gehele linie zo'n 10 procent duurder worden."

Dat resulteert vermoedelijk in een verhoogde aanbevolen verkoopprijs, zegt de inkoopafdeling van de onlinewinkel. Daarnaast is het waarschijnlijk dat de kortingen die ondernemers nog weleens geven volgend jaar minder hoog worden.