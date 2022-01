De dieselprijs heeft met 1,77 euro per liter een nieuw recordniveau bereikt, blijkt uit gegevens van UnitedConsumers, dat dagelijks de landelijke adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen doorkrijgt. Dat juist diesel piekt, zou te maken kunnen hebben met de af en aan rijdende bestelbusjes, nu we aangewezen zijn op online winkelen. Dat zegt directeur Paul van Selms van UnitedConsumers.

"Hoe gek het ook klinkt in deze tijd, de economie lijkt nog goed te draaien", zegt Van Selms. De prijs van benzine ligt echter al een hele tijd stabiel hoog rond de 2,10 euro per liter. "Al die busjes die nu af en aan rijden om spullen bij mensen thuis te brengen, rijden op diesel. En meer vraag leidt tot een hogere prijs."

Ook veel grote vrachtwagens rijden op diesel. Rijkswaterstaat meldde eerder al dat het personenvervoer op de weg tijdens thuiswerkperiodes en lockdowns afneemt, maar dat het vrachtverkeer juist is toegenomen.

De prijs van een liter benzine bereikte medio november met 2,15 euro een recordniveau. Sindsdien is dat is iets afgenomen naar nu 2,10 euro. "Dat is nog steeds hoog", zegt de directeur van UnitedConsumers. "Het besef van schaarste is inmiddels wereldwijd doorgedrongen en ook zeker in Nederland."

Veel vraag naar brandstof en weinig aanbod drijft de prijzen op en dat zal nog wel een tijd aanhouden.