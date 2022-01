Milieudefensie wil dat dertig grote bedrijven, waaronder Schiphol en ABN AMRO, binnen drie maanden met concrete klimaatplannen komen. Daaruit moet blijken hoe deze ondernemingen tot aan 2030 hun CO2-uitstoot met minimaal 45 procent zullen verminderen. Doen ze dat niet, dan overweegt Milieudefensie juridische stappen, zo maakt de organisatie donderdag kenbaar.

"Nu de rechter Shell dwingt om eigen verantwoordelijkheid te nemen in het oplossen van de klimaatcrisis, is duidelijk dat ook andere grote vervuilers in Nederland snel moeten vergroenen", aldus Milieudefensie-directeur Donald Pols. De organisatie voelt zich in zijn streven gesterkt door het winnen van de zaak tegen Shell in mei vorig jaar.

Milieudefensie liet direct na de uitspraak van de rechter weten het vizier ook op andere bedrijven te zullen richten. Daar geeft het nu een concreet vervolg aan.

Onder meer ABN AMRO, pensioenfonds ABP, Aegon, Ahold en AkzoNobel, Boskalis, ExxonMobil, FrieslandCampina, KLM en Schiphol staan op de radar van de Milieudefensie. Ook in Nederland gevestigde ondernemingen zoals autofabrikant Stellantis kunnen een brief van de milieuclub verwachten. De organisatie wil van deze en andere bedrijven "meetbare vergroeningsplannen" zien.

"Het vonnis in de rechtszaak tegen Shell onderstreept de verantwoordelijkheid van bedrijven in het oplossen van de klimaatcrisis, nationaal en internationaal", zegt Milieudefensie-directeur Pols. "Wij vragen CEO´'s ook te denken aan hun morele verantwoordelijkheid."