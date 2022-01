Van de koophuizen die in het afgelopen kwartaal zijn verkocht, is zo'n 80 procent voor meer dan de vraagprijs van eigenaar verwisseld. Dat blijkt donderdag uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. De organisatie meldt ook dat de gemiddelde prijs in de laatste drie maanden van vorig jaar 20,7 procent hoger was dan een jaar eerder.

Doordat de vraag naar koophuizen groot is en er maar amper aanbod is, bieden kopers meer voor een woning. Eind december stonden 15.600 woningen te koop. Dat is het kleinste aanbod sinds de NVM in 1995 begon met het bijhouden van de cijfers.

Potentiële kopers kunnen nu gemiddeld uit 1,3 huizen kiezen. Het krappe aanbod en het overbieden zorgden ervoor dat in het laatste kwartaal van vorig jaar gemiddeld 438.000 euro is betaald voor een huis.

Vrees voor tweedeling in maatschappij

"De doorstroming op de huizenmarkt stokt door te weinig aanbod en de krapte jaagt de prijzen op", zegt makelaar Lana Gerssen, tevens bij NVM voorzitter van de vakgroep Wonen. "Een tweedeling in de maatschappij ligt op de loer, waarbij woningbezitters en woningzoekers meer en meer tegenover elkaar komen te staan."

De verwijten steken volgens haar nu al de kop op. Zo worden senioren erop aangesproken dat ze niet willen verhuizen. "Maar er is domweg geen passend aanbod voor deze doelgroep", licht Gerssen toe.

Prijs van tussenwoning steeg het meest

De grote stijgingen waren vorig kwartaal bij elk type woning terug te zien. Zo steeg de prijs van een vrijstaand huis met 18 procent ten opzichte van een jaar eerder, terwijl voor een appartement 20 procent meer werd betaald. Tussenwoningen spanden de kroon: daarvan ging de gemiddelde prijs met 22,5 procent omhoog.

Alle bovenstaande cijfers en trends hebben betrekking op bestaande bouw, maar bij nieuwbouw zijn vergelijkbare ontwikkelingen te zien. Zo was de gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning of -kavel afgelopen kwartaal 466.000 euro. Dat is 14 procent duurder dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Het nieuwbouwaanbod lag op het laagste niveau in acht jaar.

Door het kleine aanbod van huizen en bouwgrond waren er in het afgelopen kwartaal weinig transacties. Zowel bij de bestaande bouw (-23 procent) als bij nieuwbouw (-19 procent) is minder gekocht dan in het laatste kwartaal van 2020.

Het kabinet dat eerder deze week is aangetreden, heeft de problemen op de woningmarkt tot een van zijn speerpunten gemaakt. Zo moeten er jaarlijks 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd, maar diverse organisaties hebben kritiek op de plannen. Ze betwijfelen of dit haalbaar is.