De Groningse gemeenteraad stemde woensdagavond unaniem in met een motie tegen de plannen van het kabinet om dit gasjaar naar alle waarschijnlijkheid dubbel zoveel gas te winnen als afgesproken. De gemeenteraad is bereid om naar de rechter te stappen als het nieuwe kabinet zich niet aan de afspraken houdt.

De Groningse politici zijn niet te spreken over de beslissing die demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken) vorige week bekendmaakte: dit gasjaar (dat nog tot en met september loopt) wordt in Groningen meer gas gewonnen dan afgesproken.

De gemeenteraadsleden zeggen dat "de democratische rechtsorde barsten heeft opgelopen" doordat de overheid afspraken maakt en die vervolgens niet nakomt. Ook wordt er volgens hen lichtzinnig omgegaan met de veiligheid van de Groningers.

De woede van de Groningers komt voort uit een verleden van aardbevingen als gevolg van de gaswinning uit het Groningenveld. Daarom besloot het kabinet in 2018 elk jaar minder gas op te pompen in Groningen en de gaskraan halverwege 2022 definitief dicht te draaien.

Met zijn beslissing ging Blok in tegen die afspraken. De Groningse gemeenteraad overweegt naar de rechter te stappen om die beslissing te laten terugdraaien. De verantwoordelijkheid voor het dossier ligt in het nieuwe kabinet bij staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw).

Eerder op de avond riepen de Provinciale Staten van Groningen het kabinet op om het besluit om meer gas omhoog te pompen uit het Groningenveld terug te draaien. Als het Rijk daar niet toe bereid is, moet de opbrengst van de extra gaswinning terugvloeien naar de Groningers in het aardbevingsgebied. Een motie die Gedeputeerde Staten oproept daarop aan te dringen in Den Haag, kon op brede steun rekenen.

Gaswinning in Groningen De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) pompt sinds de jaren zestig gas op in Groningen.

Die gaswinning leidde vanaf 1991 tot bodemverzakkingen en aardbevingen.

In totaal is nu 1,2 miljard euro aan schadevergoedingen uitgekeerd.

Opening van stikstoffabriek loopt vertraging op

Het demissionaire kabinet besloot om twee redenen de Groningse gaskraan opnieuw wat verder open te draaien. Een van de redenen is dat de stikstoffabriek in Zuidbroek later open kan dan verwacht. Deze fabriek is nodig om gas uit het buitenland om te vormen tot gas dat Nederlandse huishoudens kunnen gebruiken: zogeheten laagcalorisch gas. Gronings gas is al laagcalorisch.

Daarnaast neemt de vraag naar gas vanuit Duitsland fors toe, meldde het ministerie van Economische Zaken vorige week in een verklaring. "Onlangs heeft Duitsland aangegeven 1,1 miljard kuub meer uit Groningen nodig te hebben om in zijn energiebehoefte te voorzien. Dat komt doordat energiebesparende maatregelen in Duitsland minder effectief blijken dan verwacht."

Toch zou de afbouw nog steeds op schema liggen. Als er geen onverwacht strenge winters meer komen, kan de gaskraan halverwege dit jaar dicht, zei het ministerie vorige week.