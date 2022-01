Nog niet eerder werden in ons land zoveel aanhangwagens verkocht als vorig jaar. Volgens cijfers van brancheorganisatie BOVAG en RDC ging het in 2021 om ruim 27.000 stuks. Het grootste aantal in een jaar ooit, zo laat BOVAG aan NU.nl weten.

Vergeleken met 2020 waren het er 13 procent meer. Volgens BOVAG gedijt de verkoop van aanhangwagens voor het vervoer van bouwmateriaal, spullen voor de tuin, boten en paarden bij de coronacrisis én de lage rente. Daardoor is het voordeliger om geld te lenen en loont sparen nauwelijks.

"Sinds het begin van de coronacrisis wordt er veel geïnvesteerd in verbouwingen en tuinaanleg", zegt Tom Huyskens van BOVAG. "Dat komt doordat mensen noodgedwongen meer thuis zijn en de lage rente helpt daar nog een handje bij." Aannemers en hoveniers kochten in 2021 zo'n vierduizend aanhangwagens.

Ook werden vorig jaar meer tweedehandsauto's verkocht en daardoor ook meer trailers waarop die vervoerd worden. "De verkoop van trailers voor het vervoer daarvan steeg met 27 procent in vergelijking met 2020 tot ruim 1.600 stuks."

En door de toegenomen belangstelling voor vrijetijdsbesteding in eigen land, zoals paardrijden en varen, werden bijna 20 procent meer boottrailers verkocht en 13 procent meer paardentrailers.

De teller van het totale aantal aanhangers met een kenteken stond aan het begin van dit jaar op bijna 618.000, tegenover nog geen 585.000 een jaar eerder.