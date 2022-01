Nederlanders kochten afgelopen jaar samen zo'n 2 miljard kilo verse groente en fruit. Dat was 3 procent meer dan in het jaar ervoor, blijkt woensdag uit cijfers van branchevereniging GroentenFruit Huis. Dat betekent dat we per persoon gemiddeld ruim 110 kilo aan bananen, komkommers, sinaasappels en andere groente en fruit hebben verorberd.

Ook in vergelijking met het laatste precoronajaar 2019 aten we meer groente en fruit. Dat kwam uitsluitend doordat we thuis meer hebben gegeten. De consumptie buiten de deur was nog altijd 40 procent lager dan voor de pandemie. Dat kwam met name door de lockdowns en het vele thuiswerken, waar de horeca en de cateraars nog altijd veel last van hebben.

De belangenvereniging ziet ook dat Nederlanders steeds meer verspakketten bestellen, om daar thuis gerechten van te maken, zoals tomatensoep of lasagne. Vorig jaar is voor in totaal 24 miljoen kilo aan verspakketten in huis gehaald. Dat is 13 procent meer dan in het jaar ervoor.

Veel groente en fruit dat in Nederland wordt geproduceerd, gaat naar het buitenland. Onder meer tomaten en paprika's zijn populair.

De totale export kwam afgelopen jaar uit op 13,1 miljard euro, wat neerkomt op een klein plusje van 1 procent. Dat zijn overigens niet alleen producten die in Nederland worden gemaakt. Het zijn ook vaak artikelen die eerst zijn ingevoerd, zoals avocado's en bananen.