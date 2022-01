De totale door de bitcoin veroorzaakte CO2-uitstoot is in 2020 met een kwart toegenomen, terwijl het aantal transacties met 6 procent is gedaald. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB), die er voor het eerst onderzoek naar heeft gedaan, nam de uitstoot toe doordat meer mensen digitaal op jacht gingen naar de cryptomunt.

Volgens de berekeningen van de centrale bank werd door één transactie in bitcoins in 2020 gemiddeld 402 kilo CO2 uitgestoten. Dat is 32 procent meer dan in het jaar ervoor. Het komt neer op ruim twee derde van de uitstoot van een gemiddeld Nederlands gezin per maand.

"Verdere groei van het energieverbruik is sterk afhankelijk van de bitcoinprijs", aldus DNB. "Als de waarde van cryptoactiva als bitcoin stijgt, trekt dat meer miners aan, die vervolgens meer elektriciteit verbruiken om crypto's te delven."

DNB onderzocht de uitstoot om de klimaatimpact van de financiële sector inzichtelijker te maken. Niet alle cryptomunten zijn even vervuilend als de bitcoin. Een vergelijking met de CO2-uitstoot van betalingen in euro's is lastig te maken. Dit komt doordat die uitstoot op een andere manier berekend wordt, aldus DNB.