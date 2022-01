Realityster Kim Kardashian en bokser Floyd Mayweather zijn vrijdag voor de rechter gesleept omdat ze de cryptomunt EthereumMax hebben gepromoot op hun sociale media. De eiser beschuldigt de beroemdheden ervan de koers kunstmatig te hebben opgepompt om er zelf winst uit te halen.

Volg dit onderwerp Volgen Krijg een melding bij alles wat er verschijnt over cryptomunten

De man uit New York die het tweetal aanklaagde verwijst naar twee momenten waarop de sterren reclame maakten voor de munt.

Kardashian postte in juni 2021 op haar 250 miljoen volgers tellende Instagram-pagina de vraag: "Zijn jullie geïnteresseerd in crypto? Dit is geen financieel advies, maar ik wil even delen wat mijn vrienden me verteld hebben over EtheureumMax." Ze plaatste bij de post wel de hashtag #AD, die erop wijst dat het een betaalde advertentie is.

Mayweather had reclame voor de munt op zijn sportbroek staan tijdens een erg goed bekeken gevecht met Logan Paul. Volgens de klager zou hij de cryptomunt ook op andere momenten gepromoot hebben.

Rechtszaak wordt opengesteld voor anderen

De eiser stelt de rechtszaak open voor anderen die net als hij geld verloren hebben door tussen mei en juni vorig jaar op aanraden van de bekendheden te investeren in de munt. "De directie van het bedrijf heeft in samenwerking met een aantal bekende mensen valse en misleidende informatie over de munt de wereld in gestuurd", schrijft hij in het ingediende document.

Het bedrijf achter EthereumMax laat weten dat de beschuldigingen niet kloppen. "We verzetten ons tegen de beschuldigingen en hopen dat de waarheid snel boven water komt", schrijft het in een mededeling.

Kardashian en Mayweather hebben nog niet gereageerd op het nieuws.