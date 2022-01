Alle bedrijven en sectoren die wel open mogen zijn, hebben te maken met roosterproblemen als gevolg van de opgelopen besmettingscijfers en quarantaineverplichtingen. Evengoed willen de horeca en de winkels zo snel mogelijk weer open, al is het beperkt door de personeelstekorten. Dat zeggen brancheorganisaties INretail en Koninklijke Horcea Nederland (KHN) woensdag desgevraagd tegen NU.nl.

"Een toename van het aantal coronabesmettingen, in combinatie met het al langer bestaande personeelstekort, kan betekenen dat zaken in eerste instantie misschien andere openingstijden zullen hanteren of maar een paar dagen per week de deuren zullen openen", aldus KHN.

INretail zegt dat de tijd dat we weer kunnen winkelen zoals voor 2020 sowieso nog ver weg is. "We menen dat we wel veilig open kunnen, met minder mensen tegelijk in de zaak. Dan is er ook minder personeel nodig", licht de woordvoerder toe.

Zowel KHN als INretail voert de druk op het nieuwe kabinet op in de hoop dat de strenge lockdown na vrijdag opgeheven wordt. "Net als vorig jaar lopen de besmettingen juist op tijdens de lockdown", zegt de woordvoerder van de horecabelangenorganisatie. "In de thuisomgeving zijn er geen regels waar mensen zich aan hoeven te houden, in de horeca wel."

"We zijn nu dicht en er zijn juist heel veel besmettingen", zegt ook de woordvoerder van winkelorganisatie INretail. "Die besmettingen kun je dus niet aan het winkelen relateren."

Het steekt beide organisaties ook dat de lockdown in Nederland nu streng is, ten opzichte van het buitenland. "We zijn een eiland in Europa, en geen aantrekkelijk eiland", concludeert de woordvoerder van INretail.