De prijs van lithium heeft een nieuwe piek bereikt. De levering van het belangrijkste materiaal voor accu's van onder meer elektrische auto's heeft last van een reeks problemen, waardoor juist nu de vraag naar elektrische voertuigen en accu's sterk toeneemt grotere tekorten dreigen te ontstaan.

Ook door prijsstijgingen van andere grondstoffen zouden de accukosten dit jaar voor het eerst sinds 2010 kunnen stijgen. De accukosten zijn een belangrijke graadmeter voor de prijs van elektrische auto's.

Zo is de prijs van nikkel, dat ook gebruikt wordt voor accu's, gestegen naar het hoogste niveau in negen jaar. Naast de huidige leveringsproblemen zijn er ook uitdagingen om het aanbod van lithium in de komende jaren snel genoeg uit te breiden, zoals de klimaatprotesten tegen de mijnbouwers.

De toch al krappe markt van lithium wordt verder onder meer geplaagd door fabrieksonderhoud, strengere milieuregels en coronamaatregelen in China voorafgaand aan de Olympische Winterspelen in het land. Daarnaast zijn er coronagerelateerde personeelstekorten bij mijnbouwers in West-Australië. Het Australische Pilbara Minerals verlaagde onlangs de prognose voor leveringen van spodumeenconcentraat, een tussenproduct dat kan worden verwerkt tot accuchemicaliën.

In China wordt regelmatig onderhoud gepleegd aan lithiumfabrieken. Daarnaast worden producenten in de noordelijke provincies Shandong en Hebei geconfronteerd met productiebeperkingen om luchtvervuiling tegen te gaan in de aanloop naar de Olympische Winterspelen, die in februari beginnen. De komst van de omikronvariant van het coronavirus in China vergroot daarnaast het gevaar op coronamaatregelen die de productie zouden kunnen schaden.

Kostendruk voor fabrikanten van elektrische auto's omhoog

Het krappe aanbod zal de kostendruk voor fabrikanten van elektrische auto's verder vergroten, na een jaar waarin de lithiumprijzen bijna verviervoudigden. In China is de prijs van lithiumcarbonaat dit jaar al met 13 procent gestegen tot een nieuw record, na een prijsstijging van meer dan 400 procent in 2021.

De krapte zal vooral fabrikanten treffen die geen of onvoldoende langetermijncontracten voor levering van lithium hebben. Zo sloot Tesla, de grootste producent van elektrische auto's ter wereld, afgelopen november een driejarig contract met het Chinese Ganfeng Lithium.

Ook stapte het merk vorig jaar voor zijn instapmodellen over op het gebruik van lithium-ijzerfosfaat accu's, waarvoor geen nikkel nodig is.