Philips zet nog eens 225 miljoen euro opzij voor de vervanging van zijn slaapapneuapparaten, zo zegt het bedrijf woensdag in een handelsupdate. Deze apparaten bevatten schuim dat schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Philips zette het afgelopen jaar al een half miljard euro opzij voor de vervangingsoperatie.

Mogelijk komen daar nog schadeclaims van gebruikers bovenop. Met name in de Verenigde Staten zijn er al rechtszaken over aangespannen.

Het schuim dat in de apparaten zit, kan afbrokkelen in hitte of vochtigheid en als de machine niet op de juiste manier wordt schoongemaakt. Ook zou het schuim, als het in aanraking komt met bepaalde schoonmaakmiddelen, tot chemische reacties kunnen leiden die mogelijk schadelijk zijn.

In september werden de vervangmachines goedgekeurd en begon Philips met de productie ervan. Er werden in het afgelopen kwartaal al 750.000 apparaten gebouwd, waarvan 250.000 zijn geleverd. Het bedrijf zegt woensdag dat het wereldwijd naar verwachting 5,2 miljoen apparaten zal moeten vervangen.

Het aangepaste bedrijfsresultaat zal volgens Philips uitkomen op 2,1 miljard euro. Het technologieconcern schrijft dat toe aan zowel de kwestie rond de slaapapneuapparaten als de wereldwijde problemen in de aanvoerketens.

Philips verwacht voor het slotkwartaal van 2021 nu op een omzet die 350 miljoen euro lager is dan de 4,9 miljard euro waar het eerder rekening mee hield. Voor het hele jaar rekent Philips op een omzet van 17,2 miljard euro. Daarmee zouden de opbrengsten iets lager liggen dan een jaar eerder.

De definitieve cijfers worden later deze maand bekendgemaakt.