Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, heeft het aantal bestellingen in 2021 met 33 procent zien toenemen tot 1,1 miljard. Dat zegt het de maaltijdbezorger woensdag in een handelsbericht. De orders hadden een gezamenlijke waarde van 28,2 miljard euro, een plus van 31 procent.

De groei was met name zichtbaar in Europa en in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Op die laatste markt werd een toename van 52 procent in het aantal bestellingen genoteerd. In Noord-Europa kwam de groei uit op 35 procent, in het zuiden van Europa op 38 procent. In Noord-Amerika bleef de stijging steken op 19 procent.

Jitse Groen, de CEO van Just Eat Takeaway, is blij met de voorlopige resultaten. "We hebben de afgelopen zes maanden onze winstgevendheid verbeterd en we werken er hard aan om ook ons bedrijfsresultaat op te schroeven."