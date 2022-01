De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft vorig jaar voor het eerst sinds 2018 meer toestellen verkocht dan de Europese rivaal Airbus. Dat hing sterk samen met het lot van de Boeing 737 MAX. Dat model werd in 2019 wereldwijd aan de ketting gelegd na twee crashes door een softwarefout. Pas vorig jaar werd het vliegtuig weer vrijgegeven en dat leidde tot een reeks bestellingen bij Boeing.

In totaal kreeg het Amerikaanse concern orders voor 909 vliegtuigen binnen. Dat is meer dan twee keer zoveel als in 2019 en 2020 samen. Airbus kwam afgelopen jaar tot 771 bestellingen.

Boeing deed vooral in eigen land goede zaken. Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, waaronder United Airlines en Southwest Airlines, bestelden 580 toestellen van het type 737 MAX.

Airbus deed het juist beter buiten de Verenigde Staten. Zo kreeg het Franse bedrijf grote orders van KLM en het Australische Qantas, twee luchtvaartmaatschappijen die eerder juist veel met Boeings vlogen.

Gekeken naar het aantal leveringen, was in 2021 juist Airbus de grootste. De Franse vliegtuigbouwer leverde vorig jaar 611 toestellen, terwijl de teller bij Boeing bleef steken op 340 vliegtuigen.