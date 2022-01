Naarmate het aantal coronabesmettingen oploopt, neemt ook het verzuim verder toe. Dat gaat niet alleen om de mensen die ziek zijn, maar ook hun huisgenoten of collega's die in quarantaine moeten. Kleinere bedrijven zien zich daardoor genoodzaakt de zaak te sluiten, zegt werkgeversorganisatie AWVN in gesprek met NU.nl. Grotere bedrijven moeten de productie verminderen en klanten nee verkopen.

"Het verzuim was al hoog en loopt verder op", zegt de woordvoerder van de werkgeversorganisatie. "Dat gaat om zowel ziekte- als quarantaineverzuim."

Het ziekteverzuim ging al een tijd door het dak en dat was nog zonder de omikronvariant. "Hoeveel quarantaineverzuim er is, dat weten we niet", zegt arbodienstverlener ArboNed desgevraagd.

"Quarantaine is geen reden voor een ziekmelding, dus dit registreren we niet." Wel krijgt ArboNed van werkgevers de vraag of hun werknemers toch mogen werken als ze verkouden zijn. "Het antwoord daarop is nee. Dat brengt een groot risico op meer besmettingen met zich mee en dat leidt tot weer meer besmettingen."

Het maakt wel duidelijk hoezeer werkgevers omhoogzitten en het hoge verzuim raakt hoe dan ook de werknemers. "Werkgevers kunnen maar aan twee knoppen draaien", zegt AWVN. "Een extra beroep doen op de mensen die er wel zijn of de productie verlagen en nee verkopen."

'Stel uit wat kan om overbelasting te voorkomen'

Vooral dat eerste, een beroep doen op de mensen die nog wel aan het werk zijn, brengt ook risico's met zich mee. "Daar moeten werkgevers heel voorzichtig mee zijn. De werkdruk is vaak al hoog, mensen moeten geen burn-out krijgen", zegt AWVN.

Ook de arbodienstverlener waarschuwt daarvoor. "We adviseren werkgevers oog te houden voor de mensen die de extra gaten moeten dichtlopen." Zij adviseren kritisch te kijken naar het werk dat echt af moet. "En stel nog even uit wat kan, om onnodige overbelasting te voorkomen."

Het verzuim komt boven op de toch al krappe arbeidsmarkt. "Dat wringt nu vooral in de beroepen waar kennis en handen voor nodig zijn, zoals de zorg, het onderwijs en de techniek", besluit AWVN.