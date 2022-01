Er dreigen acties in ziekenhuizen als de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de ziekenhuismedewerkers niet snel worden hervat. Daarvoor waarschuwen de vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ dinsdag in een brief aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

In september staakten de werknemers van de universitaire ziekenhuizen in Nederland al. Ze vonden de loonsverhoging die door werkgevers werd voorgesteld voor een nieuw cao te laag.

Ruim 200.000 medewerkers wachten volgens de bonden inmiddels een half jaar op afspraken over de nieuwe arbeidsvoorwaarden. De voorstellen van de ziekenhuizen voor deze arbeidsovereenkomst en die van de vakbonden liggen nog te ver uit elkaar en het overleg over het cao is gestrand.

Vooral over de hoogte van de beloning van de werknemers liggen de vakbonden en de ziekenhuizen nog ver uit elkaar. Een voorstel van de ziekenhuizen voor een structurele loonsverhoging van 1,75 procent en een eenmalige uitkering van 250 euro vinden de vakbonden te laag. "Gezien het harde werken de afgelopen anderhalf jaar, het hoge ziekteverzuim en de hoge werkdruk in de ziekenhuizen."

De bonden willen de gesprekken met de NVZ hervatten, maar dit keer met een bemiddelaar. De organisaties geven de ziekenhuizen tot 24 januari de tijd om op het verzoek in te gaan. Anders dreigen er acties zoals in de universitaire ziekenhuizen in het najaar.

De werkgevers wilden tegenover NU.nl bij monde van de NVZ niet inhoudelijk reageren op het ultimatum van de vakbonden. Inmiddels zijn er zeven overlegrondes geweest tussen de vakbonden en de werkgevers.