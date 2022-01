De Amerikaanse dichteres en mensenrechtenactivist Maya Angelou is sinds maandag de eerste zwarte vrouw op een Amerikaanse munt. De beeltenis van de in 2014 overleden Angelou siert het kwartje. Angelou is onder meer bekend van het boek I Know Why the Caged Bird Sings, haar autobiografie uit 1969.

Het Angelou-kwartje vormt de aftrap van het zogeheten American Women Quarters-programma van de United States Mint. Ook de beeltenissen van de eerste vrouwelijke astronaut Sally Ride en het eerste vrouwelijke opperhoofd van de inheemse Cherokee-stam zullen het kwartje sieren.

Angelou schreef gedurende haar leven 36 boeken en droeg tijdens de inauguratie van president Bill Clinton in 1993 een gedicht voor. In 2011 ontving ze uit handen van president Barack Obama de Medal of Freedom, de hoogste burgerlijke onderscheiding in de Verenigde Staten.

Angelous dichtbundel And Still I Rise was een belangrijke inspiratiebron voor zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 Lewis Hamilton, die met de tekst 'Still I Rise' op zijn helm rijdt.

De beeltenis van Harriet Tubman, een tot slaaf gemaakte zwarte vrouw die zich na haar ontsnapping inzette voor de afschaffing van de slavenij in het zuiden van de VS, zal in 2028 op het biljet van 20 dollar te zien zijn. Dankzij haar inspanningen zouden honderden tot slaaf gemaakten en hun families de plantages ontvlucht zijn in de negentiende eeuw.