In het afgelopen jaar zijn ongeveer 1,1 miljoen Nederlanders van zorgverzekeraar gewisseld. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van zorginformatiecentrum Vektis. Dat komt neer op een overstappercentage van 6,5. Daarmee wijkt het afgelopen jaar qua aantallen overstappers en overstappercentage nauwelijks af van de voorgaande twee jaar.

Het overstappercentage van afgelopen jaar kan volgens Vektis nog iets hoger uitvallen, aangezien het nog tot 1 februari mogelijk is om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. De definitieve cijfers worden dan ook pas volgende maand verwacht.

Het informatiecentrum houdt rekening met een overstappercentage van maximaal 6,8. Alleen personen die naar een andere aanbieder zijn overgestapt, worden meegeteld door Vektis.

Ook zijn in de voorlopige cijfers alleen overstappers tussen de zogenaamde risicodragers meegeteld. Wie is overgestapt naar een ander 'label' van dezelfde zorgverzekeraar of van een collectieve zorgverzekering naar een andere van dezelfde zorgverzekeraar, is in de voorlopige prognose ook nog niet meegeteld.