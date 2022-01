Een staatslot is dit jaar 2,50 euro duurder geworden en kost nu 17,50 euro. Dat is een prijsstijging van 16,7 procent ten opzichte van afgelopen jaar. Volgens de Staatsloterij is de verhoging nodig om meer hoge prijzen te kunnen uitkeren. Ook onderzocht de loterij welk bedrag mensen bereid zijn te betalen voor een lot.

Een lot is voor het eerst sinds 2014 duurder geworden. De prijs voor een oudejaarslot blijft 30 euro. Dat is volgens het reglement van de loterij de maximumprijs voor een lot.

Volgens de Staatsloterij blijkt uit onderzoek onder mensen die loten kopen dat zij meer kans willen maken op hogere prijzen. Ook onderzocht de loterij wat mensen bereid zijn om te betalen voor een lot. "Er zijn nu meer prijzen van 100 euro tot en met 100.000 euro. De totale winkans van deze prijzen bij elkaar opgeteld is verdubbeld", aldus een woordvoerder.

De Staatsloterij denkt dit jaar in totaal 450 miljoen euro aan prijzen uit te keren. Dat is 45 miljoen euro meer dan vorig jaar. "Hoeveel het precies wordt, hangt af van hoeveel loten er worden verkocht."

Meer dan 100 miljoen euro naar de schatkist

Behalve naar de prijswinnaars, gaan de opbrengsten van de loterijen die onder Nederlandse Loterij vallen - naast de Staatsloterij ook bijvoorbeeld Lotto en Krasloten - naar NOC*NSF en tientallen andere sportbonden, goede doelen én de Staat.

In 2020, het laatste jaar waarover de cijfers bekend zijn, ging iets meer dan 45 miljoen euro naar de sportbonden, 17,2 miljoen euro naar de goede doelen en iets meer dan 106 miljoen euro naar de schatkist.