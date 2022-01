Bijna de helft van de toegekende aanvragen voor coronasteun is afgelopen periode naar horeca- en cateringbedrijven gegaan. Dat meldt uitvoeringsinstantie UWV, dat de aanvragen voor de loonsteun verwerkt.

Gedurende de zevende periode van de NOW kwamen bijna 28.000 aanvragen binnen, waarvan er inmiddels zeker 22.568 zijn goedgekeurd. Bij de betrokken bedrijven werken zo'n 425.000 werknemers.

De sector horeca en catering telde 10.689 toekenningen, de detailhandel 3.477 stuks. Het meeste geld kwam terecht bij ondernemers in de gebieden rond Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

De recentste periode van de NOW is volgens het UWV tot op heden goed geweest voor 587 miljoen euro aan voorschotten, waarvan 212 miljoen naar de horeca is gegaan. Bedrijven kunnen voor de zevende periode overigens nog tot het einde van de maand een aanvraag indienen.

De sector horeca en catering is door de vrijwel gehele sluiting - horeca is alleen open voor afhaal - zwaar getroffen door de huidige lockdown. Ook de detailhandel, goed voor ruim 15 procent van de goedgekeurde aanvragen, was sterk vertegenwoordigd. Alle niet-essentiële winkels zijn ook dicht, met uitzondering van het ophalen van bestellingen die telefonisch of via internet zijn gedaan.