KFC ziet zich in Australië genoodzaakt tijdelijk een aantal items van het menu te halen. Pluimveebedrijven kampen met personeelstekorten doordat te veel medewerkers zijn besmet met het coronavirus of in quarantaine moeten. Daardoor krijgt de fastfoodketen niet genoeg kippenvlees aangeleverd. Eerder had branchegenoot McDonald's in Japan te maken met een tekort aan aardappelen voor friet.

In een verklaring heeft de Australische divisie van KFC zich verontschuldigd voor de tekorten. Het van oorsprong Amerikaanse bedrijf zegt hard te werken aan een oplossing, maar verwacht de komende weken nog last te houden van tekorten.

Een van de grootste pluimveeslachters van het land, de beursgenoteerde Inghams Group, waarschuwde dat het minder kan produceren door gaten in de roosters. Naar verluidt is KFC een belangrijke klant van dat bedrijf.

De landelijke koepel van pluimveeverwerkers, de Australian Chicken Meat Federation (ACMF), schat dat de meeste grote kippenvleesverwerkers de helft van het benodigde personeel moeten missen door coronabesmettingen en quarantaines. Vooral sterk bewerkte stukken vlees, zoals fijngesneden of uitgebeende kip, zijn moeilijker aan te leveren. Ook het transport van het vlees is lastiger geworden door personeelstekorten.

"Er lopen genoeg kippen rond op de boerderijen, maar er zijn simpelweg te weinig mensen om ze te vangen, verwerken en distribueren", zegt ACMF-directeur Vivien Kite.

Door de tekorten aan vlees hebben sommige Australische staten de quarantaineregels voor personeel in de voedingsmiddelenindustrie versoepeld. Mensen die in contact zijn geweest met een besmette persoon kunnen daar weer aan het werk als ze geen symptomen hebben en volledig zijn gevaccineerd.