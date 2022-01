Werknemers van Meta, het moederbedrijf van Facebook, die in de toekomst naar kantoor willen komen, moeten een boosterprik tegen COVID-19 hebben gehad. Dat meldt het techbedrijf dinsdag. Tegelijkertijd meldt het bedrijf dat de heropening van zijn kantoren wordt uitgesteld tot eind maart.

Meta is daarmee een van de eerste bedrijven die een boosterprik verplicht stelt voor zijn personeel. Eerder maakten al onder meer de Amerikaanse krant The Washington Post, de opera van New York en de bank Goldman Sachs bekend hetzelfde beleid in te voeren.

Het is al de derde keer dat Meta de terugkeer naar kantoor uitstelt. Eerder zou het bedrijf de deuren openen in oktober, daarna werd het 31 januari en nu is het 31 maart. Tot 14 maart mogen werknemers beslissen of ze terug naar kantoor willen of voltijds thuis willen werken.

Werknemers die om welke reden dan ook niet gevaccineerd zijn, moeten sowieso een verzoek indienen om op afstand te werken. Wie zich niet aan de voorwaarden houdt, kan worden ontslagen.