De Nederlandse laadpaalbelofte EVBox heeft over 2019 een jaarrekening ingediend waar "materiële" fouten in zijn ontdekt. Daardoor blijkt de brutomarge lager uit te vallen dan eerder gemeld en ook de omzet en het verlies moesten aangepast worden. Dat schrijft Het Financieele Dagblad (FD).



EVBox kondigde eind vorig jaar aan dat het naar de beurs zou gaan, maar anderhalve week geleden liet het bedrijf weten dat die plannen toch niet doorgingen. Nu blijkt dat dat deels komt door fouten in de boekhouding van 2019.

Het bedrijf spreekt van een "vergissing of misbruik van feiten". Of dat betekent dat er bewust foute cijfers in de boekhouding zijn geslopen wil EVBox volgens FD niet zeggen. NU.nl kon het bedrijf nog niet bereiken voor een reactie.

De afgelopen maanden zijn er een hoop bestuurswisselingen geweest bij de laadpalenmaker. De raad van commissarissen is bijna volledig vervangen door mensen van moederbedrijf Engie, wat erop wijst dat het Franse energiebedrijf de teugels strakker wil aantrekken bij zijn dochter.

Ook CEO Kristof Vereenooghe werd tijdelijk vervangen wegens ziekte. Remco Samuels, eerder directeur Global Development bij Engie, neemt ad interim de taken waar.