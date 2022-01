Uitbater van snellaadstations Fastned heeft in het slotkwartaal van afgelopen jaar de omzet met 154 procent op jaarbasis zien oplopen. De onderneming verhoogde de prijzen voor het opladen van elektrische auto's, wat bijdroeg aan de meeropbrengsten. Ook profiteerde het bedrijf van de uitbreiding van zijn Europese netwerk van laadstations.

De prijsstijging hield volgens Fastned verband met de oplopende groothandelsprijzen voor energie. Bij de snellaadstations ging de prijs per kilowattuur in de meeste landen van 0,59 naar 0,69 cent.

Fastned sloot de meetperiode af met 4,9 miljoen euro aan opbrengsten uit het opladen van auto's. In het slotkwartaal van 2020 was de omzet nog 1,9 miljoen euro. Het aantal actieve gebruikers steeg op jaarbasis met 109 procent tot 112.000. Zij waren in het vierde kwartaal goed voor 385.000 laadsessies, 98 procent meer dan een jaar eerder.

Fastned merkt dat er steeds meer elektrische auto's op de weg rijden. Dat is volgens het bedrijf te zien in de bezettingsgraad. Het aantal laadstations langs snelwegen nam in een jaar tijd met 40 procent toe.

In het slotkwartaal van 2021 voegde Fastned nog eens 24 laadstations toe aan zijn netwerk. Eind 2021 telde de onderneming 188 laadstations verdeeld over zes landen, waaronder zijn eerste stations in Frankrijk. Daarnaast kreeg het nog eens 44 locaties in handen waar gebouwd kan worden. Daarmee steeg het aantal door Fastned verworven locaties voor uitbreiding in de toekomst tot 331.