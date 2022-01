ABN AMRO gaat klanten die te veel rente betaalden over leningen compenseren voor de periode vanaf 1 januari 2001, kondigt de bank dinsdagochtend aan. Het bedrijf had eerder al een regeling uitgewerkt, maar die ging maar terug tot 2008. Daardoor liepen gedupeerden soms duizenden euro's mis.

De bank volgde een tijdlang niet de marktrentes op doorlopende kredieten. Daarbij wordt een maximum te lenen bedrag beschikbaar gesteld dat de consument kan opnemen wanneer dat nodig is. Dat hoeft niet volledig, en er wordt alleen rente betaald over het deel van het krediet dat wordt opgenomen.

Door die hogere rentes betaalden een hoop consumenten te veel. Volgens klachteninstituut Kifid mogen klanten verwachten dat de marktrentes gevolgd worden, tenzij de bank dat nadrukkelijk anders vermeldt. Dat had ABN AMRO niet gedaan.

Daarom besloot de bank, net als eerder Rabobank, om alle gedupeerde klanten te compenseren. De regeling geldt ook voor kredieten bij leningverstrekker ALFAM en creditcarduitgever ICS. Eerder had ABN AMRO besloten de compensatie te laten teruggaan tot 2008, maar dat was niet in lijn met de afspraken met Kifid.

Nu is de bank met de Consumentenbond overeengekomen om de compensatie te laten teruggaan tot 2001. Dat is volgens een woordvoerder van ABN AMRO ook de verjaringstermijn die Kifid hanteert. Het bedrijf zet 340 miljoen euro opzij voor de regeling en betaalt gedupeerden tussen de 50 en 1.750 euro uit.

Klanten van wie alle informatie voorhanden is, krijgen proactief een compensatie aangeboden. Wie geen voorstel krijgt en toch gedupeerd is, wordt verzocht zelf contact op te nemen met de bank. ABN AMRO wil uiterlijk in 2023 alle gedupeerden hebben vergoed.