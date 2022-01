De Chinese e-commercegigant JD.com heeft maandag twee winkels in Nederland geopend waar klanten online besteld eten en spullen kunnen ophalen. Ook wordt vanuit de filialen aan huis bezorgd. In de winkels werken robots die de bestellingen klaarmaken terwijl de klant ernaar kijkt, meldt de retailer maandag.

Het concept is helemaal nieuw voor Europa en de retailer heeft ervoor gekozen het in Nederland uit te proberen. De winkels dragen de naam Ochama en zijn geopend in Rotterdam en Leiden. Het bedrijf wil nog twee filialen openen in Nederland.

Via de app van Ochama kunnen klanten een bestelling doen. Zelfrijdende autootjes en robotarmen maken de bestellingen vervolgens in de winkels klaar. Klanten kunnen er onder meer boodschappen, huishoudelijke apparaten, cosmetica en kleding kopen.

In China is het bedrijf gigantisch en een van de grootste spelers op de e-commercemarkt. JD.com heeft voor Nederland gekozen om het concept te testen. "Nederlanders staan positief tegenover innovaties", vertelt operationeel directeur Mark den Butter van Ochama.

Wanneer de andere twee winkels van Ochama worden geopend, is niet bekend. Wel is duidelijk dat ze in Diemen en Utrecht komen te staan. Om bij het bedrijf te kunnen bestellen, hebben klanten een abonnement nodig.