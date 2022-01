Britse IKEA-medewerkers die niet gevaccineerd zijn en in zelfisolatie moeten vanwege COVID-19, krijgen mogelijk fors minder loon. Dat heeft de Zweedse meubelgigant bevestigd, na berichtgeving van de Britse krant Daily Mail. Het kan gaan om honderden euro's minder per week. In Nederland komt dit beleid er niet.

In het Verenigd Koninkrijk moet iemand die niet minimaal twee prikken heeft gehad en in contact is geweest met een persoon die het coronavirus heeft opgelopen, in quarantaine. IKEA heeft besloten dat personeel in zo'n geval mogelijk minder krijgt doorbetaald.

Een ongevaccineerde medewerker die in quarantaine moet, krijgt per week mogelijk slechts 96,35 pond (zo'n 115 euro). Terwijl normaal ziekteverlof bij IKEA tussen de 400 en 450 pond per week is.

Het bedrijf zegt van geval tot geval te beoordelen of een medewerker daadwerkelijk minder uitgekeerd krijgt. Wie bijvoorbeeld niet is gevaccineerd vanwege een medische reden, wordt niet gekort op het inkomen. Bij IKEA in het Verenigd Koninkrijk werken ongeveer tienduizend mensen.

Bij een eerdere coronagolf vorig jaar klaagden veel Britse bedrijven over personeelstekorten doordat veel Britten in thuisisolatie moesten. Met dergelijk beleid hopen bedrijven als IKEA de schade deze keer te beperken.

Vakbonden hebben geklaagd over de maatregel van IKEA en soortgelijke plannen van andere bedrijven. Volgens de bond is er een risico dat medewerkers de quarantaineregels overtreden, omdat ze het geld niet kunnen missen.

In Nederland heeft IKEA geen plannen om soortgelijk beleid in te voeren. Volgens een woordvoerder kan dat vanwege de wetgeving hier ook helemaal niet. Daarnaast zijn de quarantaineregels in ons land anders.