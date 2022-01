De bitcoin heeft maandag een koersval van 5 procent doorgemaakt en is kortstondig tot onder de grens van 40.000 dollar (zo'n 35.000 euro) gezakt. Inmiddels is de cryptomunt weer iets opgekrabbeld, maar nog altijd ver verwijderd van de recordwaarde van 69.000 dollar in november.

Op de hoogte blijven van cryptonieuws? Volgen Ontvang een melding bij ontwikkelingen

Toen de bitcoin eerder op de dag zakte tot een waarde van 39.736 dollar, de laagste stand in vijf maanden, betekende het een koersval van 12 procent gemeten over een week. Daarnaast was het een daling van 40 procent ten opzichte van het hoogste punt op 10 november vorig jaar.

De koers van ethereum vertoonde maandag hetzelfde gedrag en viel van bijna 3.200 dollar naar 2.936 dollar. Ook deze cryptomunt wist zich weliswaar iets te herstellen, maar staat desondanks op een verlies van ongeveer 3 procent.

Volgens analisten reageert de cryptomarkt heftig op de onzekerheid over de plannen van de Amerikaanse centrale bank voor komend jaar.