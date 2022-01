De grote drogisterijen in ons land hebben geen of amper mondkapjes van het type 2 op voorraad. Dat laten woordvoerders van Etos, Kruidvat en Trekpleister desgevraagd aan NU.nl weten. Ook bij supermarktketen Albert Heijn zijn ze nog niet te koop.

Het OMT adviseert het kabinet om de mondkapjesplicht uit te breiden, naar alle publieke binnenruimtes waar meerdere mensen van verschillende huishoudens samen komen én drukke publieke buitenruimtes. Dat gaat dan bijvoorbeeld om universiteiten, de horeca als die weer open is, maar ook drukke winkelstraten en markten.

Bovendien is het advies van het OMT om uitsluitend medische mondkapjes te gebruiken, minimaal type II. "We mochten dit type mondkapje heel lang niet verkopen", zegt de woordvoerder van Kruidvat en Trekpleister, die tot één concern behoren. "We hebben er nu wel wat, als service naar zorgmedewerkers toe, maar nog heel weinig."

Etos en Albert Heijn, die ook beide tot hetzelfde moederbedrijf behoren, hebben nog helemaal geen chirurgische maskers type II in de schappen of online. "We zijn nu bezig die in te kopen", laat een woordvoerder weten.

Run op FFP2-mondkapjes

Dan zijn er ook nog FFP2-mondkapjes, die her en der in het buitenland verplicht zijn. Op deze bestaat nu al enige tijd een run, zeggen zowel Etos, Kruidvat als bol.com. "Daarvan is de verkoop verdrievoudigd de laatste weken", aldus bol.com.

Bij zowel Etos als Kruidvat zijn ze online uitverkocht. "Ze zijn wel nog in de winkels verkrijgbaar", zegt de woordvoerder van Etos. "We hebben de vraag daarnaar zien verdubbelen", aldus de Kruidvat-woordvoerder. Het OMT adviseert deze mondkapjes niet voor algemeen gebruik.

"Al is er geen bezwaar er gebruik van te maken, hoewel er ook nadelen aan verbonden zijn", aldus het OMT. Voor kwetsbare personen, in 'ongecontroleerde situaties' worden ze wel geadviseerd.

De mondkapjes die nu wel overal in overvloed te koop zijn en gedragen worden, zijn niet-medische mondkapjes. Stoffen, zelfgemaakte mondkapjes zijn ook niet-medisch.

De nvwa heeft een overzicht van de verschillende typen.