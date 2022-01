Schoonmaakreus Procter & Gamble (P&G) moet een reclame voor het wasmiddel Ariel All-in-1 van de buis halen na een klacht van concurrent Unilever. Volgens de Rotterdamse voorzieningenrechter is Ariel All-in-1 maar 15 procent sterker dan Robijn van Unilever en niet twee keer zo sterk, zoals in het spotje beweerd wordt. Ook is het middel meer dan dubbel zo duur.

P&G zendt sinds november een televisiespot uit waarin het Ariel All-in-1 vergelijkt met "het best verkopende merk wit geconcentreerd vloeibaar wasmiddel van Nederland". Hoewel er geen naam genoemd wordt, is het volgens Unilever en de rechter duidelijk dat het gaat om Robijn, dat met een marktaandeel van 27 procent marktleider is in Nederland. Daarom stapte Unilever naar de rechter en in een vrijdag gepubliceerde uitspraak blijkt dat het bedrijf gelijk krijgt.

Unilever voerde aan dat de vergelijking oneerlijk is omdat één Ariel-pod vergeleken wordt met twee pods van Robijn. Daardoor lijkt het alsof Ariel twee keer beter vlekken verwijdert, maar als er met één pod Robijn wordt vergeleken blijkt Ariel slechts 15 procent beter te zijn. Daarnaast vindt Unilever het niet kunnen dat P&G verzwijgt dat Ariel All-in-1 meer dan anderhalf keer zo duur is als Robijn.

De rechter besliste dat de reclame inderdaad misleidend is en draagt P&G op om het spotje meteen van het scherm te halen. Op de vraag van Unilever om P&G ook een dwangsom op te leggen gaat de rechtbank niet in, net als de vraag om een rechtzetting. Ook de eis van het Britse bedrijf om productvergelijkingen in toekomstige reclames te verbieden wordt niet ingewilligd.

Volgens een woordvoerder is Unilever desalniettemin tevreden dat het in het gelijk is gesteld. Procter & Gamble reageerde nog niet op de uitspraak.