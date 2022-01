Alle KLM-vluchten die uit Amsterdam vertrekken vliegen sinds vandaag met 0,5 procent duurzame brandstof in de brandstofmix. Daarmee wordt vooruitgelopen op een Europese maatregel die over drie jaar moet ingaan. KLM kondigt aan dat vliegtickets wel duurder zullen worden.

Afhankelijk van de geboekte klasse wordt een ticket voor een KLM- of Transavia-vlucht 1 tot 12 euro duurder. Met die extra inkomsten zal de vliegtuigmaatschappij standaard 0,5 procent SAF, een duurzame brandstof op basis van onder meer bakolie, per vlucht inkopen. Wie de ecologische voetafdruk extra wil verkleinen kan kiezen voor een nog duurder ticket, waarvan de opbrengst ook naar de aankoop van SAF gaat.

KLM en moederbedrijf Air France experimenteren al langer met duurzame brandstof. Vorig jaar stuurde Air France de eerste langeafstandsvlucht met 16 procent SAF de lucht in en in 2019 liet KLM een passagierstoestel op de route Amsterdam-Madrid voor een klein deel vliegen op synthetische kerosine, geproduceerd met behulp van hernieuwbare energie.

SAF is een duurzame brandstof die gemaakt wordt met onder andere gebruikt kookvet of overschotten van bosbouw. In Frankrijk is het sinds 1 januari al verplicht voor alle vluchten die in het land vertrekken om minstens 1 procent SAF in de brandstofmix te hebben en de Europese Unie heeft een voorstel op de plank liggen om vanaf 2025 alle vertrekkende vluchten te verplichten minstens 2 procent SAF te gebruiken. KLM wil dan weer tegen 2030 wereldwijd 10 procent duurzame brandstof in de mix hebben zitten.